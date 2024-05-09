Укр Рус Eng

У Штутгарті напали на двох політиків від ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Новини — Четвер, 9 травня 2024, 16:02 — Ірина Кутєлєва

У німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався біля будівлі земельного парламенту в Штутгарті перед початком урочистого заходу з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини.

Противники "АдН" заблокували інформаційний стенд фракції на площі перед міським оперним театром у середу вдень і розгорнули плакати.

Реклама:

За даними поліції, члени парламентської групи "АдН" зазнали словесних і фізичних "нападів". Двоє депутатів отримали легкі тілесні ушкодження.

Нападники втекли. Однак згодом були затримані дві дівчини, віком 19 і 23 роки, вони перебувають під слідством. Поліція все ще розшукує інших.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені. 

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: