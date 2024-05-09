У Штутгарті напали на двох політиків від ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

У німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався біля будівлі земельного парламенту в Штутгарті перед початком урочистого заходу з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини.

Противники "АдН" заблокували інформаційний стенд фракції на площі перед міським оперним театром у середу вдень і розгорнули плакати.

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За даними поліції, члени парламентської групи "АдН" зазнали словесних і фізичних "нападів". Двоє депутатів отримали легкі тілесні ушкодження.

Нападники втекли. Однак згодом були затримані дві дівчини, віком 19 і 23 роки, вони перебувають під слідством. Поліція все ще розшукує інших.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.