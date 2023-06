Охрана президента ЮАР, которая должна была сопроводить его в Киев, застряла в Польше

С президентом Южноафриканской Республики в Киев должны были прибыть десятки собственных спецназовцев для охраны и СМИ, но этот самолет вынужденно застрял в Польше; ситуация уже вызвала скандал.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно от медийщиков на борту самолета, среди прочих историю рассказывает издание Sowetanlive.

Помимо самой делегации, в Киев должна была прибыть также собственная охрана Сирила Рамафосы с оружием и снаряжением, которая направлялась отдельным самолетом. С ними летели также представители СМИ, чтобы освещать визит. Планировалось, что из Варшавы они отправятся другим самолетом в Жешув и уже потом пересекутся с президентом.

Проблемы возникли еще на пути в Европу – самолету пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем итальянские диспетчеры разрешили ему продолжить движение на Варшаву.

On our way to Poland, earlier, the flight we are on was flagged by the Italian government. We flew around Mediterranean waters about six times before we went back on the route to Warsaw. We were told that SA "did not have clearance" to fly over Italian airspace. @SundayTimesZA pic.twitter.com/ilIkfMPT0P