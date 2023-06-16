Охрана президента ЮАР, которая должна была сопроводить его в Киев, застряла в Польше

С президентом Южноафриканской Республики в Киев должны были прибыть десятки собственных спецназовцев для охраны и СМИ, но этот самолет вынужденно застрял в Польше; ситуация уже вызвала скандал.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно от медийщиков на борту самолета, среди прочих историю рассказывает издание Sowetanlive.

Помимо самой делегации, в Киев должна была прибыть также собственная охрана Сирила Рамафосы с оружием и снаряжением, которая направлялась отдельным самолетом. С ними летели также представители СМИ, чтобы освещать визит. Планировалось, что из Варшавы они отправятся другим самолетом в Жешув и уже потом пересекутся с президентом.

Проблемы возникли еще на пути в Европу – самолету пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем итальянские диспетчеры разрешили ему продолжить движение на Варшаву.

On our way to Poland, earlier, the flight we are on was flagged by the Italian government. We flew around Mediterranean waters about six times before we went back on the route to Warsaw. We were told that SA "did not have clearance" to fly over Italian airspace. @SundayTimesZA pic.twitter.com/ilIkfMPT0P — Amanda Khoza – The Journalist (@MandaKhoza) June 15, 2023

В аэропорту Варшавы выяснилось, что польская сторона требует предоставить определенные разрешения на 12 контейнеров оружия и снаряжения и показать их оригиналы, которых на борт не взяли. Далее возникла путаница с тем, какой самолет должен везти всех в Жешув.

Охрана и журналисты вынуждены были и дальше оставаться в Варшаве, а экипаж самолета наконец объявил, что правила требуют отпустить пилотов после длительного перелета на минимальный отдых продолжительностью 10 часов.

Рамафоса тем временем после коротких встреч в Польше еще с несколькими участниками делегации отправился в Жешув и сел на поезд в Киев, охрана в итоге осталась в Польше.

Руководитель службы охраны Рамафосы уже заявил, что из-за всех этих недоразумений жизнь главы государства "поставили в опасность", и обвинил Польшу в якобы умышленном срыве мирной инициативы президента ЮАР и в расистской дискриминации.

[BREAKING] Head of the Presidencial Protection Service Maj-Gen Wally Rhoode has described the behavior of the Polish government as "surprising and racist". @TimesLIVE pic.twitter.com/FZtpTaepn5 — Amanda Khoza – The Journalist (@MandaKhoza) June 15, 2023

По его словам, африканская сторона получила все необходимые разрешения и по этому вопросу с Польшей контактировали в течение двух недель.

Как известно, в Киев 16 июня прибыли с визитом президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Делегация посетила также Бучу.