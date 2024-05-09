Зеленський призначив Залужного послом у Британії

Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Відповідний указ 9 травня розміщений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться у документі.

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Указом від 8 травня Зеленський звільнив залужного з військової служби "за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу".

Про те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний може стати новим українським послом у Великій Британії, у МЗС повідомили 7 березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що обрання Залужного пов’язане передусім із його військовим бекграундом і важливістю Лондона для Києва.

Міністр повідомив, що мав кілька розмов із Залужним щодо майбутнього призначення, з яких "абсолютно переконався, що лежить душа в нашого шанованого генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи".

Посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.

Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Пристайка в бік Зеленського про "нездоровий сарказм".