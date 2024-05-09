В аеропорту Гельсінкі з літака евакуювали пасажирів: на борту були міністр і депутати

У середу ввечері в аеропорту Гельсінкі-Вантаа було евакуйовано пасажирів з літака через запах горілого електроустаткування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Персонал літака, що готувався до вильоту у Кокколу, відчув запах запаленого електрообладнання.

Екіпаж евакуював пасажирів та викликав рятувальні служби. Явної пожежі на борту не було, а причину запаху поки не з'ясували.

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З публікацій у соціальних мережах стало відомо, що серед пасажирів були міністерка освіти Анна-Мая Хенрікссон та депутати Міка Лінтіля і Янні Юккола. За даними Helsingin Sanomat, на борту також перебували депутати Піа Сілланпяя та Антті Кангас.

"Ще один досвід. Літак вилітав у Кокколу, і на етапі рулювання все зупинилося, і всі швидко покинули літак. Був запах, але не було ні диму, ні чогось ще. Рятувальна служба прибула на місце миттєво", – написав Юккола у Facebook незабаром після 18:00.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У рятувальній службі підтвердили, що надзвичайна ситуація в аеропорту вирішилась приблизно за годину.

Нагадаємо, у Туреччині евакуювали 190 осіб з пасажирського Boeing 737, в якого лопнуло колесо під час посадки в аеропорту Газіпаша поблизу міста Аланія.

Напередодні вантажний літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Стамбула в середу після того, як у нього відмовило переднє шасі.