Президентка Європарламенту в Києві отримала орден та почула повітряну тривогу

Спільну пресконференцію президента Володимира Зеленського та президентки Європарламенту Роберти Метсоли перервала повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У четвер 9 травня у Києві оголосили тривогу через балістичну загрозу для кількох регіонів, включно зі столицею. Саме у цей час під офісом президента добігала завершення пресконференція Володимира Зеленського та Роберти Метсоли, а Зеленський відповідав на запитання про російську загрозу для північного сходу України. Президент спробував продовжити відповідь, але через гучний сигнал сирени припинив це робити і "привітав" журналістів з днем Європи.

"Як почуваєтеся, Роберто?", – звернувся він до європейської гості. "Та нормально. Як ви сказали, це День Європи", – віджартувалася вона. "Це парад 9 травня у нацистів зараз проходить", – додав президент.

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Варто наголосити, що основна частина пресконференції на той час завершилася.

На цій зустрічі Зеленський, серед іншого, нагородив Роберту Метсолу орденом "За заслуги" першого ступеню "за значні особисті заслуги в зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі"

Як відомо, Роберта Метсола була одним з перших політиків, що відвідали Україну після початку повномасштабної російської агресії. Вона попрямувала до Києва ще 31 березня, а 1 квітня відбулася її зустріч з Зеленським. На той час на околицях Києва ще стояли російські військові.

У травні 2024 року під час візиту Метсола заявила, що прогнозує початок вступних переговорів з Україною у червні.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.