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США хотіли б, щоб "групи Вагнера" більше не існувало - Держдеп

Вівторок, 27 червня 2023, 14:49

США хотіли б, щоб російська "група Вагнера" припинила свою діяльність і більше не існувала.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби "групи Вагнера" більше не існувало", – сказав Міллер.

Він наголосив, що "вагнерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".

"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "групу Вагнера", так і їхніх наступників.

Нагадаємо, за інформацією CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера", а коли події почалися – просили Україну не бити по території РФ

Експрем’єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.

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