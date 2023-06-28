Генсек Ради Європи про удар РФ по Краматорську: жорстоко і неправильно

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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала жорстокою і неправильною атаку РФ по мирних жителях у Краматорську. Про це повідомляє "Європейська правда". "Вкотре невибіркові удари Росії вразили мирних жителів, цього разу в Краматорську: це жорстоко, незаконно, неправильно", – написала вона у Twitter. Once again, Russia’s indiscriminate attacks hit civilians, this time in Kramatorsk: it is brutal, illegal & wrong/Une fois de plus, les attaques aveugles de la Russie frappent des civils, cette fois-ci à Kramatorsk : c'est brutal, illégal et injuste @coe @UKRinCoE — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) June 27, 2023 Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих склала 8 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 56 людей.







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