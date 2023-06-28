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Генсек Ради Європи про удар РФ по Краматорську: жорстоко і неправильно

Середа, 28 червня 2023, 08:31

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала жорстокою і неправильною атаку РФ по мирних жителях у Краматорську.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вкотре невибіркові удари Росії вразили мирних жителів, цього разу в Краматорську: це жорстоко, незаконно, неправильно", – написала вона у Twitter.

Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування. 

Станом на ранок 28 червня кількість загиблих склала 8 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 56 людей.




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