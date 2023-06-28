Генсек Ради Європи про удар РФ по Краматорську: жорстоко і неправильно
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала жорстокою і неправильною атаку РФ по мирних жителях у Краматорську.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Вкотре невибіркові удари Росії вразили мирних жителів, цього разу в Краматорську: це жорстоко, незаконно, неправильно", – написала вона у Twitter.
Once again, Russia’s indiscriminate attacks hit civilians, this time in Kramatorsk: it is brutal, illegal & wrong/Une fois de plus, les attaques aveugles de la Russie frappent des civils, cette fois-ci à Kramatorsk : c'est brutal, illégal et injuste @coe @UKRinCoE— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) June 27, 2023
Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування.
Станом на ранок 28 червня кількість загиблих склала 8 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 56 людей.