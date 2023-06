Генсек Ради Європи про удар РФ по Краматорську: жорстоко і неправильно

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала жорстокою і неправильною атаку РФ по мирних жителях у Краматорську.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вкотре невибіркові удари Росії вразили мирних жителів, цього разу в Краматорську: це жорстоко, незаконно, неправильно", – написала вона у Twitter.

Once again, Russia’s indiscriminate attacks hit civilians, this time in Kramatorsk: it is brutal, illegal & wrong/Une fois de plus, les attaques aveugles de la Russie frappent des civils, cette fois-ci à Kramatorsk : c'est brutal, illégal et injuste @coe @UKRinCoE