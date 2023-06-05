Лидер крупнейшей политгруппы ЕС поддержал антиправительственные протесты в Польше

Президент группы Европейской народной партии Манфред Вебер, возглавляющий также фракцию ЕНП в Европарламенте, открыто выступил в поддержку антиправительственных протестов в Польше.

Заявление об этом сделал сам политик, а также официальный twitter-канал партийной группы.

При этом партийный аккаунт намекнул, что по мнению ЕНП при действующей власти Польша покинула свое место в Европе.

"Надежда. Сила. Демократия. Польский народ марширует за лучшее будущее, за европейское будущее", – заявил Вебер, добавив, что организаторы протеста "отстаивают проевропейскую Польшу, основанную на верховенстве права".

Партийная группа ЕНП в официальном сообщении назвала фото из Варшавы "важнейшими фотографиями дня".б

🇵🇱5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣🇪🇺



This is the most important photo of the day.



Five hundred thousand Poles took to the streets to demand a free, democratic, and European Poland🇵🇱.



Poles, bring back Poland to the heart of the EU🇪🇺, where it belongs! #Marsz4czerwca pic.twitter.com/2ewTH4Ckej — EPP Group (@EPPGroup) June 4, 2023

"Пятьсот тысяч поляков вышли на улицы с требованием свободной, демократической и европейской Польши. Поляки, верните Польшу в сердце Евросоюза, где ей и положено быть!", – говорится в сообщении.

Как известно, оппозиционная партия "Гражданская платформа", которая была среди организаторов митинга, является членом ЕНП, поэтому эта поддержка не является неожиданной. В то же время, действующая власть неоднократно обвиняла Запад во вмешательстве в политику Польши.

Как сообщала ЕвроПравда, на антиправительственный митинг в Варшаве 4 июня собрались от 300 до 500 тысяч человек.

В ближайшее время ЕвроПравда опубликует статью о политическом противостоянии в Польше.

Об отношениях Киева и Варшавы читайте в статье "Вместе, пока выборы нас не разлучат": как Польша меняет отношение к Украине.