Лидер крупнейшей политгруппы ЕС поддержал антиправительственные протесты в Польше
Президент группы Европейской народной партии Манфред Вебер, возглавляющий также фракцию ЕНП в Европарламенте, открыто выступил в поддержку антиправительственных протестов в Польше.
Заявление об этом сделал сам политик, а также официальный twitter-канал партийной группы.
При этом партийный аккаунт намекнул, что по мнению ЕНП при действующей власти Польша покинула свое место в Европе.
"Надежда. Сила. Демократия. Польский народ марширует за лучшее будущее, за европейское будущее", – заявил Вебер, добавив, что организаторы протеста "отстаивают проевропейскую Польшу, основанную на верховенстве права".
Партийная группа ЕНП в официальном сообщении назвала фото из Варшавы "важнейшими фотографиями дня".б
🇵🇱5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣🇪🇺— EPP Group (@EPPGroup) June 4, 2023
This is the most important photo of the day.
Five hundred thousand Poles took to the streets to demand a free, democratic, and European Poland🇵🇱.
Poles, bring back Poland to the heart of the EU🇪🇺, where it belongs! #Marsz4czerwca pic.twitter.com/2ewTH4Ckej
"Пятьсот тысяч поляков вышли на улицы с требованием свободной, демократической и европейской Польши. Поляки, верните Польшу в сердце Евросоюза, где ей и положено быть!", – говорится в сообщении.
Как известно, оппозиционная партия "Гражданская платформа", которая была среди организаторов митинга, является членом ЕНП, поэтому эта поддержка не является неожиданной. В то же время, действующая власть неоднократно обвиняла Запад во вмешательстве в политику Польши.
Как сообщала ЕвроПравда, на антиправительственный митинг в Варшаве 4 июня собрались от 300 до 500 тысяч человек.
В ближайшее время ЕвроПравда опубликует статью о политическом противостоянии в Польше.
Об отношениях Киева и Варшавы читайте в статье "Вместе, пока выборы нас не разлучат": как Польша меняет отношение к Украине.