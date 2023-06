Лидер крупнейшей политгруппы ЕС поддержал антиправительственные протесты в Польше

Президент группы Европейской народной партии Манфред Вебер, возглавляющий также фракцию ЕНП в Европарламенте, открыто выступил в поддержку антиправительственных протестов в Польше.

Заявление об этом сделал сам политик, а также официальный twitter-канал партийной группы.

При этом партийный аккаунт намекнул, что по мнению ЕНП при действующей власти Польша покинула свое место в Европе.

"Надежда. Сила. Демократия. Польский народ марширует за лучшее будущее, за европейское будущее", – заявил Вебер, добавив, что организаторы протеста "отстаивают проевропейскую Польшу, основанную на верховенстве права".

Партийная группа ЕНП в официальном сообщении назвала фото из Варшавы "важнейшими фотографиями дня".б

🇵🇱5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣🇪🇺



This is the most important photo of the day.



Five hundred thousand Poles took to the streets to demand a free, democratic, and European Poland🇵🇱.



Poles, bring back Poland to the heart of the EU🇪🇺, where it belongs! #Marsz4czerwca pic.twitter.com/2ewTH4Ckej