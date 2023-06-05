США наклали санкції на росіян, причетних до спроби держперевороту в Молдові

Міністерство фінансів США в понеділок оголосило про санкції проти семи пов'язаних із російською розвідкою людей і однієї юридичної особи, причетних до зусиль Москви з дестабілізації ситуації в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підсанкційні росіяни є частиною пов'язаної з РФ глобальної інформаційної операції, спрямованої проти України, її сусідів включно з Молдовою, країнами Балкан, Європейським Союзом, Великою Британією та Сполученими Штатами.

"Ці особи провокують, тренують і контролюють групи в демократичних країнах, які проводять антиурядові протести, мітинги, марші та демонстрації", – пояснюють у Мінфіні США, наголошуючи, що деякі з них пов’язані з російськими спецслужбами.

Семеро росіян, проти яких запроваджені санкції, причетні до організації кількатисячних антиурядових акцій протесту в Молдові, ініційованих олігархом-утікачем Іланом Шором, якого США внесло в "чорний список" у жовтні 2022 року. Вони були причетні до плану захопити будівлю молдовського уряду й влаштувати державний переворот у країні.

Керував операцією російський інструктор, пов'язаний з Михаїлом Потєпкіним. Він перебуває під санкціями США з 2020 року через зв’язок із ПВК "Вагнера" й причетність до планів придушення демократичних протестів в Омані.

Організатором групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, був росіянин Константін Сапожніков.

Решта учасників мали конкретні ролі: Юрій Маколов – займався матеріально-технічним забезпеченням; Глєб Хлопонін – збирав дані про охорону урядових будівель; Свєтлана Бойко – відповідала за фінанси; Алексєй Лосєв – здійснював розвідку (його підприємство, яке виробляє керамічні ліхтарі, теж внесли до "чорного списку"); Василій Громовіков – допомагав грошима; Анна Травнікова – спільно з Бойко просувала проросійські наративи.

Нагадаємо, президентка Мая Санду ще 13 лютого оприлюднила деталі ймовірного російського плану військового перевороту, що включав, за її словами, напад на державні установи та захоплення заручників.

Більше про це читайте тут: Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.