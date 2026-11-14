Що здобула і що втратила Україна через перемогу демократів в США – інтерв’ю Маркарової

Колишня посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Європейській правді" порадила скептично сприймати прогнози про те, що новий Конгрес може змусити Трампа відновити допомогу ЗСУ, попри повідомлення джерел західних журналістів.

Водночас вона категорично не погоджується із поширеною думкою про те, що вибори послабили підтримку України у Конгресі через поразку кількох членів українського кокусу, та пояснює чому.

За новим поворотом в Америці після проміжних виборів до Конгресу США, Оксана Маркарова спостерігає вже з-поза меж державної служби, але від того її оцінки є, можливо, навіть цікавішими.

Про те, чого очікувати після проміжних виборів до Конгресу США, та про пріоритети у взаємодії зі США – в розмові, яку ми записали з нею у нашій студії Києві.

Найважливіше з цієї розмови – у текстовій версії, яку подаємо від першої особи. Далі – основні її тези.

Загалом те, що президент США втратив більшість на проміжних виборах до Конгресу, не є чимось геть незвичним. У США цей маятник хитається за кожного президента.

Найімовірніше більшість у Сенаті очолить демократ Чак Шумер. А конгресмен-демократ Гакім Джеффріс – лишиться кандидатом номер один на спікера і згодом обійме цю посаду.

Зараз триває активна робота з розподілу всіх інших посад.

І Шумер, і Джеффріс підтримують Україну.

Майже всі співголови українського кокусу, тобто "групи дружби" з Україною в Палаті представників, переобралися.

Кількість людей, які знають і підтримують Україну, в Сенаті однозначно збільшилась.

Проте немає підстав очікувати, що Сполучені Штати знову надаватимуть пряму допомогу.

Ми не отримували нової допомоги від США з 2025 року – ні бюджетної допомоги, ні фінансування зброї тощо. Це політика президента Трампа. Він наперед про це попереджав, нам дуже чітко сказали, що фіндопомоги не буде, і адміністрація Трампа цю обіцянку втілює.

Нагадаю, що низка програм допомоги, яку США зобов’язалися надати, досі не виконані. Вони просто не втілюються урядом, хоча там закони були не тільки ухвалені, а й профінансовані, зброя замовлена – але постачання досі не відбулося. І у адміністрації є дуже багато можливостей їх не здійснювати.

Зараз медіа пишуть про $15 млрд, які нібито планує виділити Конгрес. Те, що неназвані джерела західного видання (йдеться про FT) щось сказали – це не завжди означає, що є таке рішення, чи що воно може бути втілене на практиці. Тому не треба малювати собі "перемогу", щоби потім провалюватися у "зраду", коли цього не станеться.

Втім, певні рішення на користь України Конгрес все ж може ухвалити. Причому ще старий Конгрес, з республіканською більшістю.

Що стосується "закону про пекельні санкції" – я би не чекала змін через вибори. І загалом раджу його не переоцінювати.

Щоб запровадити санкції проти Росії, Трампу не потрібні жодні додаткові закони.

Щоб запровадити "пекельні санкції" проти РФ, Трамп просто має взяти і запровадити їх.

Якщо хтось дійсно хоче миру – має вдарити Росію додатковими санкціями.

Тому що реальні перемовини почнуться лише тоді, коли Росія і Путін зрозуміють, що їхнє завтра може бути гіршим, ніж сьогодні.

Більше пояснень Оксани Маркарової – в матеріалі Оксана Маркарова: Немає підстав очікувати, що Конгрес США відновить допомогу Україні.