ЄС передав Вірменії другу машину для розмінування

Європейський Союз передав Вірменії другу машину для розмінування: компактну модель MV-4, яка допоможе фахівцям безпечніше очищати території від мін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NEWS.am.

Нову машину представили посол ЄС у Вірменії Васіліс Марагос і директор Центру гуманітарного розмінування та експертизи Вірменії Едуард Петросян.

Як і перша машина MV-10, яку Євросоюз передав центру в липні, MV-4 обладнана системою дистанційного керування. Завдяки цьому фахівці можуть розміновувати небезпечні ділянки, перебуваючи на безпечній відстані.

Окрім постачання техніки, ЄС фінансує навчання вірменських спеціалістів роботі з машинами для розмінування та частково покриває поточні витрати центру.

У Євросоюзі розраховують, що нова техніка допоможе швидше й безпечніше очищати території від мін та сприятиме поверненню до нормального життя мешканців прикордонних населених пунктів.

Про виділення коштів на розмінування для Вірменії ЄС оголосив у грудні минулого року.

Вірменія може офіційно подати заявку на вступ до ЄС у 2027 або 2028 році, повідомив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян.