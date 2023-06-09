Країни ЄС визначили позицію для криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Рада Євросоюзу 9 червня визначилася зі своїм загальним підходом щодо закону ЄС, який запровадить кримінальні покарання за порушення санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформувала пресслужба Ради у п’ятницю.

Ця директива після ухвалення стане важливим інструментом, який гарантуватиме, що порушення санкцій ЄС не залишиться безкарним.

"Санкції є одним з найважливіших інструментів підтримки Євросоюзом України та її боротьби з російською незаконною агресією. Цей новий закон полегшить розслідування, переслідування та покарання за порушення санкційних заходів на всій території ЄС", – пояснив Гуннар Стрьоммер, міністр юстиції Швеції, яка зараз головує у Раді ЄС.

Законопроєкт визначає поведінку, яку держави-члени повинні будуть криміналізувати.

Дії, які країни-члени ЄС визначатимуть як кримінальні злочини, включають: допомогу особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, в обході заборони на в'їзд до ЄС, торгівлю санкційними товарами та здійснення транзакцій з державами чи організаціями, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС.

Рада Євросоюзу також вимагає від держав-членів забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними, пропорційними та стримуючими кримінальними покараннями.

Проєкт директиви передбачає, що покарання буде варіюватися залежно від правопорушення.

Держави-члени ЄС також повинні будуть оновити своє національне законодавство таким чином, щоб при визначенні покарання враховувалися обтяжуючі обставини.

Обтяжуючою обставиною, наприклад, буде вчинення злочину в рамках злочинної організації або державним службовцем.

Держави-члени ЄС також повинні активізувати свої зусилля, щоб забезпечити дотримання санкцій.

Держави-члени також повинні вжити заходів для заморожування та конфіскації доходів, отриманих від порушення санкцій.

Крім того, країни ЄС будуть зобов'язані гарантувати співпрацю та координацію між різними правоохоронними та судовими органами. Співпраця щодо кримінальних розслідувань порушень санкцій також відбуватиметься на європейському рівні – між країнами-членами, Єврокомісією та агентствами ЄС, такими як Європол або Європейська прокуратура.

Забезпечення виконання санкцій ЄС є обов'язком країн-членів. Але типи і рівні покарань у країнах-членах можуть відрізнятися, оскільки національні системи, які мають справу з порушенням санкцій ЄС, суттєво різняться між собою.

Наразі держави-члени не зобов'язані криміналізувати порушення і можуть застосовувати адміністративні санкції, а максимальні кримінальні покарання становлять від 2 до 12 років позбавлення волі.

Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Узгоджений у п’ятницю загальний підхід Ради ЄС є основою для переговорів з Європарламентом для досягнення спільної позиції щодо законопроєкту.