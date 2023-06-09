Страны ЕС определили позицию для криминализации нарушения санкций ЕС против РФ

Совет Евросоюза 9 июня определился со своим общим подходом к закону ЕС, который введет уголовные наказания за нарушение санкций Евросоюза против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировала пресс-служба Совета в пятницу.

Эта директива после принятия станет важным инструментом, который будет гарантировать, что нарушение санкций ЕС не останется безнаказанным.

"Санкции являются одним из важнейших инструментов поддержки Евросоюзом Украины и ее борьбы с российской незаконной агрессией. Этот новый закон облегчит расследование, преследование и наказание за нарушение санкционных мер на всей территории ЕС", – пояснил Гуннар Стрёммер, министр юстиции Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Законопроект определяет поведение, которое государства-члены должны будут криминализировать.

Действия, которые страны-члены ЕС будут определять как уголовные преступления, включают: помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обходе запрета на въезд в ЕС, торговлю санкционными товарами и осуществление транзакций с государствами или организациями, на которых распространяются ограничительные меры ЕС.

Совет Евросоюза также требует от государств-членов обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными наказаниями.

Проект директивы предусматривает, что наказание будет варьироваться в зависимости от правонарушения.

Государства-члены ЕС также должны будут обновить свое национальное законодательство таким образом, чтобы при определении наказания учитывались отягчающие обстоятельства.

Отягчающим обстоятельством, например, будет совершение преступления в рамках преступной организации или государственным служащим.

Государства-члены ЕС также должны активизировать свои усилия, чтобы обеспечить соблюдение санкций.

Государства-члены также должны принять меры для замораживания и конфискации доходов, полученных от нарушения санкций.

Кроме того, страны ЕС будут обязаны гарантировать сотрудничество и координацию между различными правоохранительными и судебными органами. Сотрудничество по уголовным расследованиям нарушений санкций также будет происходить на европейском уровне – между странами-членами, Еврокомиссией и агентствами ЕС, такими как Европол или Европейская прокуратура.

Обеспечение выполнения санкций ЕС является обязанностью стран-членов. Но типы и уровни наказаний в странах-членах могут отличаться, поскольку национальные системы, которые имеют дело с нарушением санкций ЕС, существенно различаются между собой.

Сейчас государства-члены не обязаны криминализировать нарушения и могут применять административные санкции, а максимальные уголовные наказания составляют от 2 до 12 лет лишения свободы.

Для того чтобы ограничить обход санкций и усилить их соблюдение, Еврокомиссия в декабре 2022 года предложила этот проект директивы по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Согласованный в пятницу общий подход Совета ЕС является основой для переговоров с Европарламентом для достижения общей позиции по законопроекту.