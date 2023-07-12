Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість визнання самітом НАТО відсутності вимоги виконувати План дій щодо членства.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі.

Зеленський назвав важливим результат саміту, який визнав, що Україні не потрібно виконувати ПДЧ на шляху до членства.

Президент подякував за таке визнання.

"Результати саміту гарні, але якби було запрошення, були б ідеальними", – наголосив Зеленський.

Перед самітом Зеленський заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО, коли дозволять безпекові умови.

Раніше Володимир Зеленський жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

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