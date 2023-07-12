Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

Зеленский назвал важным результат саммита, который признал, что Украине не нужно выполнять ПДЧ на пути к членству.

Президент поблагодарил за такое признание.

"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными", – подчеркнул Зеленский.

Перед саммитом Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.

Ранее Владимир Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

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