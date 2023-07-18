Кулеба закликав країни ООН приєднуватись до "гарантій безпеки" для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що до "гарантій безпеки" для України після погодження країнами "Групи семи" минулого тижня доєдналися ще десять країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

Кулеба закликав кожну країну ООН розглянути можливість приєднання до цієї декларації і зробити "особистий практичний внесок у безпеку України".

"Допомагаючи українським дітям отримати безпечне майбутнє, ви гарантуєте безпечне майбутнє і своїм дітям. Коли Україна вийде з цієї війни безпечнішою, ймовірність будь-якої агресії проти ваших країн і дітей буде значно меншою", – підкреслив він.

Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п’ять країн.

Після того про такі наміри заявив президент Чехії.

Країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – також привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці. Про приєднання до ініціативи також оголосили Нідерланди.

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