Міллі не погодився із Залужним: У нас пішли б роки, щоб дати Україні необхідну кількість F-16

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що в контексті нинішнього контрнаступу України ключовими є засоби протиповітряної оборони, а не сучасні винищувачі.

Таку заяву Міллі зробив за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає кореспондент "Європейської правди".

Топ-генерала США попросили прокоментувати слова головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про те, що для успішного просування на фронті Україні обов’язково потрібні винищувачі F-16, щоб також мати перевагу у повітрі.

Міллі зауважив, що для України найбільш економний і дієвий спосіб захистити небо – не з повітря, а із землі за рахунок систем протиповітряної оборони, а російська авіація, хоч і переважає над українською, наразі не є вирішальним фактором.

"Втрати, яких Україна зазнає в ході контрнаступу, пов’язані не стільки з застосуванням Росією авіації, скільки з мінними полями. Саме зараз треба вирішувати проблему мінних полів, а не авіації", – підкреслив він.

Говорячи про F-16, американський генерал нагадав, що це – дуже дорога інвестиція: "десяток F-16 – це два мільярди доларів".

"Росіяни мають сотні винищувачів четвертого покоління. Якщо українці хочуть зрівнятись із росіянами, хай навіть вполовину, йдеться про величезну кількість літаків. На підготовку льотчиків, обслуговування й підтримку техніки, пошук фінансових ресурсів для цього підуть роки", – додав він.

До цього в Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 зараз не ідеальні умови на полі бою.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що коаліція європейських країн, яка цього тижня пообіцяла розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекає на офіційне схвалення програми з боку США.

У Білому домі заявляють, що США дозволять розпочати навчання.