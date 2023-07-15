Politico: Країни Європи все ще чекають дозволу США на навчання українських пілотів на F-16

Коаліція європейських країн, яка цього тижня пообіцяла розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають на офіційне схвалення програми з боку США.

Про це Politico повідомили американські і європейські посадовці, пише "Європейська правда".

Офіційно навчання можуть розпочатися лише після того, як Держдепартамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних з літаками – а цього ще не сталося.

Хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит "все ще розглядається", сказав представник Пентагону Гаррон Гарн. У Держдепі відмовились від коментарів.

Наразі немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, але запити європейців вже кілька тижнів перебувають на розгляді.

Нагадаємо, цього тижня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її уряд наразі має дозвіл лише на навчання українських пілотів, а згоди на передачу літаків ще не має.

У Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 зараз не ідеальні умови на полі бою.