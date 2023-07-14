Сполучені Штати вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює неідеальні умови для постачання Україні американських винищувачів F-16 зараз.

Про це, як передає "Європейська правда", на брифінгу в четвер заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Представник Міноборони Сполучених Штатів зазначив, що умови, за яких відбуваються бойові дії, змінюються з часом, "але зараз умови для застосування F-16, напевно, не є ідеальними".

"Я маю на увазі, що росіяни все ще мають певний потенціал протиповітряної оборони. У них є і повітряний потенціал. І та кількість F-16, яка буде надана, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз", – уточнив він.

Водночас Сімс додав, що оскільки майбутнє зміниться, "це, безумовно, диктуватиме те, як американські винищувачі будуть використовуватися" Україною.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що західні винищувачі можуть з'явитися в українському небі на початку весни 2024 року.

Згодом він висловив впевненість, що Україна все одно отримає винищувачі F-16, та закликав не боятися грізних заяв Кремля.

Нагадаємо, у вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.