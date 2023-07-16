У США заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на F-16

У Білому домі заявляють, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Так, ми це зробимо", – сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи схвалять США дозвіл на навчання українців на західних винищувачах.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, посприяємо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", – зауважив він.

Радник Байдена зазначив, що європейські країни заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США дотримаються будь-яких термінів, які вони встановлять.

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16", – додав Салліван.

Раніше видання Politico повідомило, що коаліція європейських країн, яка цього тижня пообіцяла розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекає на офіційне схвалення програми з боку США.

Нагадаємо, цього тижня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її уряд наразі має дозвіл лише на навчання українських пілотів, а згоди на передачу літаків ще не має.

У Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 зараз не ідеальні умови на полі бою.