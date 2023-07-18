Милли не согласился с Залужным: У нас ушли бы годы, чтобы дать Украине необходимое количество F-16

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что в контексте нынешнего контрнаступления Украины ключевыми являются средства противовоздушной обороны, а не современные истребители.

Такое заявление Милли сделал по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Топ-генерала США попросили прокомментировать слова главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о том, что для успешного продвижения на фронте Украине обязательно нужны истребители F-16, чтобы также иметь преимущество в воздухе.

Милли отметил, что для Украины наиболее экономный и действенный способ защитить небо – не с воздуха, а с земли за счет систем противовоздушной обороны, а российская авиация, хотя и преобладает над украинской, пока не является решающим фактором.

"Потери, которые Украина несет в ходе контрнаступления, связаны не столько с применением Россией авиации, сколько с минными полями. Именно сейчас надо решать проблему минных полей, а не авиации", – подчеркнул он.

Говоря о F-16, американский генерал напомнил, что это – очень дорогая инвестиция: "десяток F-16 – это два миллиарда долларов".

"Россияне имеют сотни истребителей четвертого поколения. Если украинцы хотят сравняться с россиянами, пусть даже наполовину, речь идет об огромном количестве самолетов. На подготовку летчиков, обслуживание и поддержку техники, поиск финансовых ресурсов для этого уйдут годы", – добавил он.

До этого в Пентагоне заявили, что для передачи Украине F-16 сейчас не идеальные условия на поле боя.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что коалиция европейских стран, которая на этой неделе пообещала начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждет официального одобрения программы со стороны США.

В Белом доме заявляют, что США разрешат начать обучение.