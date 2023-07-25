У ЄС сподіваються: висновок польських медиків допоможе вилікувати Саакашвілі

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський висловив подяку Тбілісі за згоду на візит польських лікарів до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі після піврічної затримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Герчинський висловив сподівання, що "висновок польських лікарів допоможе грузинським лікарям застосувати таке лікування, внаслідок якого колишній президент знову одужає".

"Я радий, що вони приїхали, відвідали його і взяли біозразки. Мені також відомо, що вони розмовляли з лікарями тут, у Грузії, які надають допомогу Міхеїлу Саакашвілі", – додав посол ЄС.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США уважно стежить за перебігом справи колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.