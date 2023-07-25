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У ЄС сподіваються: висновок польських медиків допоможе вилікувати Саакашвілі

Вівторок, 25 липня 2023, 21:09

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський висловив подяку Тбілісі за згоду на візит польських лікарів до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі після піврічної затримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Герчинський висловив сподівання, що "висновок польських лікарів допоможе грузинським лікарям застосувати таке лікування, внаслідок якого колишній президент знову одужає".

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"Я радий, що вони приїхали, відвідали його і взяли біозразки. Мені також відомо, що вони розмовляли з лікарями тут, у Грузії, які надають допомогу Міхеїлу Саакашвілі", – додав посол ЄС.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США уважно стежить за перебігом справи колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

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Грузія