В ЕС надеются: заключение польских медиков поможет вылечить Саакашвили

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский выразил благодарность Тбилиси за согласие на визит польских врачей к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили после полугодовой задержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online".

Герчинский выразил надежду, что "заключение польских врачей поможет грузинским врачам применить такое лечение, в результате которого бывший президент снова поправится".

"Я рад, что они приехали, посетили его и взяли биообразцы. Мне также известно, что они разговаривали с врачами здесь, в Грузии, которые оказывают помощь Михеилу Саакашвили", – добавил посол ЕС.

Ранее сообщалось, что Госдеп США внимательно следит за ходом дела бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили в Грузии. Представитель Госдепа заявил, что грузинские власти несут ответственность за оказание медицинской помощи Саакашвили.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.