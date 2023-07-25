У США заявили, що непокояться через стан здоров'я Саакашвілі

США уважно стежать за перебігом справи колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, у США непокояться через стан здоров’я експрезидента Грузії.

"Я лише скажу, що ми уважно стежимо за справою пана Саакашвілі. Ми дуже стурбовані станом його здоров'я", – зазначив Міллер.

Він додав, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

Після появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі покинув Київ.