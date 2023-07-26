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Україна дуже активно працює, щоб отримати ATACMS – посол у США

Середа, 26 липня 2023, 15:41

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Київ отримає від США далекобійні ракети ATACMS.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами посла України в США, "на жаль, ATACMS досі залишаються як спроможність", яку Київ ще не отримав, хоча, нагадала вона, і Велика Британія, і Франція "вже пішли назустріч" і надали більш довгодистанційні снаряди.

"Але ми дуже активно працюємо і сподіваємося, що і ракети ATACMS або аналоги – також нам вдасться переконати наших партнерів надати нам", – додала Маркарова.

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Посол також зауважила, що Україна працює "над прискоренням постачання тих спроможностей, які вже оголошені".

"І дуже важливо не тільки їх оголосити, а й дуже швидко доставити. І це велика робота, якою займаються і США, і Україна, і наші всі партнери для того, щоб це швидше було в руках наших сміливих захисників", – наголосила Маркарова.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена все ще відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS попри прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

Перед цим видання New York Times писало, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Водночас під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

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