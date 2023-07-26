Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что Киев все же получит от США дальнобойные ракеты ATACMS после "очень активной работы" украинской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью "Радио Свобода".

По словам посла Украины в США, к сожалению, ATACMS до сих пор остаются способностью, которую Киев еще не получил. Хотя, напомнила она, и Великобритания, и Франция "уже пошли навстречу" и предоставили снаряды, способные поражать цели на более дальних дистанциях.

"Но мы очень активно работаем и надеемся, что и ракеты ATACMS или аналоги – также нам удастся убедить наших партнеров предоставить нам", – добавила Маркарова.

Посол также отметила, что Украина работает над ускорением поставок тех возможностей, о предоставлении которых уже было объявлено.

"И очень важно не только их объявить, но и очень быстро доставить. И это большая работа, которой занимаются и США, и Украина, и наши все партнеры для того, чтобы это быстрее было в руках наших смелых защитников", – подчеркнула Маркарова.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена все еще отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

Перед этим издание New York Times писало, что в администрации Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине ATACMS.

В то же время во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.