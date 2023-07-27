В Польше ответили Лукашенко: Всех туристов-"вагнеровцев" примем как положено

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в четверг ответил на слова самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко, который допустил, что "вагнеровцы" из Беларуси могут зайти на польскую территорию.

Слова Каминского на пресс-конференции в городе Крынки в восточной Польше цитирует радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По словам руководителя польского МВД, он относится к словам Лукашенко "спокойно", поскольку "здесь очень много элементов психологической войны".

"Враги нашей страны с востока хотели бы, чтобы наши граждане были встревожены и лишены чувства безопасности... Мы не воспринимаем это (слова Лукашенко. – Ред.) серьезно. И всех потенциальных туристов будем принимать адекватно и как положено", – подчеркнул он.

Каминский добавил, что в Польше "не будет зеленых человечков, которые безнаказанно будут осуществлять свою деятельность на нашей границе", а любая армия НАТО способна "в кратчайшие сроки" победить "вагнеровцев".

Он добавил, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие наемников, и страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

"Если будут серьезные инциденты, связанные с "вагнеровцами"... на границах стран НАТО и ЕС, как-то Польша, Литва и Латвия, мы, несомненно, будем принимать меры вместе. И я не исключаю, что если мы будем считать, что это правильная реакция в данный момент, то это приведет к полной изоляции Беларуси, и белорусский режим должен это осознавать", – пояснил министр.

На прошлой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

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