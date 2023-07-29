Британська розвідка розповіла про активізацію боїв на двох ділянках фронту на півдні
Британська розвідка повідомляє, що за останні 48 годин на півдні України спостерігається активізація бойових дій на двох ділянках фронту.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 липня.
Повідомляється, що на південь від Оріхова бойові дії зосереджені біля села Роботине, в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії Росії.
"У вісімдесяти кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії і захопили село Старомайорське", – йдеться в огляді
Тим часом, як зазначається, на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ РФ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли значних успіхів.
Днями розвідка Британії звернула увагу, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами Ка-52, ці машини раніше спричинили значні втрати для України.