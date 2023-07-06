Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що у разі російського удару по Запорізькій АЕС відповідь Варшави буде "адекватною".
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю BBC Newsnight, яке наводить Rzeczpospolita.
"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", – сказав Рау.
Міністр додав, що подібний удар вплине на значну частину території НАТО.
"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.
Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в разі атаки Росії на Запорізьку атомну електростанцію її наслідки вплинуть на весь світ.