Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в случае российского удара по Запорожской АЭС ответ Варшавы будет "адекватным".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью BBC Newsnight, которое приводит Rzeczpospolita.

"Это будет совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно", – сказал Рау.

Министр добавил, что подобный удар повлияет на значительную часть территории НАТО.

"Поэтому это потребует соответствующей реакции. И не ждите, что я вам скажу, каким именно будет этот ответ", – подчеркнул он.

Напомним, ранее во вторник Вооруженные Силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили похожие на взрывчатку предметы.

Российские пропагандисты уже заявили, что Украина якобы в ночь на 5 июля собирается "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в случае атаки России на Запорожскую атомную электростанцию ее последствия повлияют на весь мир.