Розвідка Британії: Росія стягнула війська з усіх регіонів, щоб стримати контрнаступ України

У розвідці Великої Британії повідомили, що для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 6 липня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.

У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування РФ використовувала як протидію Китаю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 July 2023.



