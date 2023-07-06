Зеленський прибув до Болгарії
Четвер, 6 липня 2023, 12:21
Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За даними сайту flightradar24, болгарський урядовий літак Airbus A-319 вилетів із президентом України на борту з Кишинева об 11:06 і прибув до Софії після 12:04.
Марія Габріель, віцепрем'єрка і глава МЗС Болгарії, опублікувала фото зустрічі президента Зеленського у аеропорту.
Welcome to Bulgaria, @ZelenskyyUa! 🇧🇬🇺🇦 pic.twitter.com/jiAQXu5v5w— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) July 6, 2023
Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.
"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", – написав він у Twitter.
За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.
Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023
У четвер, 6 липня, в Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд Зеленського.
Останній візит президента України до Болгарії відбувся 7 років тому, коли главою держави був Петро Порошенко.
Напередодні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку візиту Зеленського і додав, що шкодує про витік інформації у ЗМІ.