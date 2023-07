Зеленський прибув до Болгарії

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними сайту flightradar24, болгарський урядовий літак Airbus A-319 вилетів із президентом України на борту з Кишинева об 11:06 і прибув до Софії після 12:04.

Марія Габріель, віцепрем'єрка і глава МЗС Болгарії, опублікувала фото зустрічі президента Зеленського у аеропорту.

Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", – написав він у Twitter.

За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.

Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…