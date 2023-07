Зеленский прибыл в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным сайта flightradar24, болгарский правительственный самолет Airbus A-319 вылетел с президентом Украины на борту из Кишинева в 11:06 и прибыл в Софию после 12:04.

Мария Габриэль, вице-премьер и глава МИД Болгарии, опубликовала фото встречи президента Зеленского в аэропорту.

Президент Зеленский сообщил о своем прибытии в болгарскую столицу в соцсетях.

"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", – написал он в Twitter.

По словам президента, оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация "формулы мира" будут в центре переговоров.

Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…