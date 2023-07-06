Зеленский прибыл в Болгарию
Четверг, 6 июля 2023, 12:21
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным сайта flightradar24, болгарский правительственный самолет Airbus A-319 вылетел с президентом Украины на борту из Кишинева в 11:06 и прибыл в Софию после 12:04.
Мария Габриэль, вице-премьер и глава МИД Болгарии, опубликовала фото встречи президента Зеленского в аэропорту.
Welcome to Bulgaria, @ZelenskyyUa! 🇧🇬🇺🇦 pic.twitter.com/jiAQXu5v5w— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) July 6, 2023
Президент Зеленский сообщил о своем прибытии в болгарскую столицу в соцсетях.
"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", – написал он в Twitter.
По словам президента, оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация "формулы мира" будут в центре переговоров.
Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023
В четверг, 6 июля, в Софии усилили меры безопасности из-за ожидаемого приезда Зеленского.
Последний визит президента Украины в Болгарию состоялся 7 лет назад, когда главой государства был Петр Порошенко.
Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил подготовку визита Зеленского и добавил, что сожалеет об утечке информации в СМИ.