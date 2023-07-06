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У столиці Болгарії посилили заходи безпеки в очікуванні візиту Зеленського

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Четвер, 6 липня 2023, 10:33

У четвер, 6 липня, в столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал bTV.

Візит Зеленського також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

За словами болгарського прем'єра, український президент прилетить на урядовому літаку.

"У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.

У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

 
bTV
 
bTV

Раніше інформація про візит Зеленського до Софії з'явилась у болгарських ЗМІ.

Напередодні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку візиту Зеленського і додав, що шкодує про витік інформації.

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Болгарія Зеленський