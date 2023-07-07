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Британія дарує Україні 17 пожежних авто

П'ятниця, 7 липня 2023, 18:31

Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Міноборони Британії. 

Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу. 

Автомобілі мають доставити в Україну "у найближчі тижні". 

У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами. 

Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан. 

Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.  

Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.

Також цього тижня стало відомо, що Британія у серпні розпочне програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

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Велика Британія