Британія дарує Україні 17 пожежних авто

Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Міноборони Британії.

Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.

The UK will provide 17 specialist firefighting vehicles to Ukraine, primarily sourced from the @RoyalAirForce and Defence Fire and Rescue.



Ukrainian military firefighters have been trained to use the vehicles at @RAF_Wittering this week.



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Автомобілі мають доставити в Україну "у найближчі тижні".

У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами.

Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан.

Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.

Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.

Також цього тижня стало відомо, що Британія у серпні розпочне програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.