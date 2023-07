Британія дарує Україні 17 пожежних авто

Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Міноборони Британії.

Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.

The UK will provide 17 specialist firefighting vehicles to Ukraine, primarily sourced from the @RoyalAirForce and Defence Fire and Rescue.



Ukrainian military firefighters have been trained to use the vehicles at @RAF_Wittering this week.



Read more ➡️ https://t.co/OJD5dmOtNM pic.twitter.com/DHsueAOnyk