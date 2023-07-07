Британія дарує Україні 17 пожежних авто
Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Міноборони Британії.
Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.
The UK will provide 17 specialist firefighting vehicles to Ukraine, primarily sourced from the @RoyalAirForce and Defence Fire and Rescue.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 7, 2023
Ukrainian military firefighters have been trained to use the vehicles at @RAF_Wittering this week.
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Автомобілі мають доставити в Україну "у найближчі тижні".
У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами.
Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан.
Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.
Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.
Також цього тижня стало відомо, що Британія у серпні розпочне програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.