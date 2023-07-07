Британия дарит Украине 17 пожарных машин

Соединенное Королевство анонсировало передачу Украине 17 пожарно-спасательных машин.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом опубликовало Минобороны Великобритании.

Машины передают из собственности Королевский воздушных сил, а также пожарно-спасательного отделения при Минобороны Великобритании. Одно из авто предоставляет правительство Уэльса.

The UK will provide 17 specialist firefighting vehicles to Ukraine, primarily sourced from the @RoyalAirForce and Defence Fire and Rescue.



Ukrainian military firefighters have been trained to use the vehicles at @RAF_Wittering this week.



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Автомобили должны доставить в Украину "в ближайшие недели".

В коммюнике отметили, что это нужная помощь в тыловых украинских городах, поскольку Россия регулярно наносит атаки с воздуха крылатыми ракетами и дронами.

Перед отправкой в Украину автомобили осмотрели британские техники, чтобы обеспечить их надлежащее техническое состояние.

Пока машины готовили к отправке, представители пожарных подразделений ВСУ в течение недели учились в Британии пользоваться этой техникой.

Ранее Великобритания передала также около 8 тонн средств индивидуальной защиты для пожарных, оборудование для медиков, более 100 мощных генераторов.

Также на этой неделе стало известно, что Великобритания в августе начнет программу подготовки украинских летчиков на западных истребителях.