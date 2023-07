Британия дарит Украине 17 пожарных машин

Соединенное Королевство анонсировало передачу Украине 17 пожарно-спасательных машин.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом опубликовало Минобороны Великобритании.

Машины передают из собственности Королевский воздушных сил, а также пожарно-спасательного отделения при Минобороны Великобритании. Одно из авто предоставляет правительство Уэльса.

The UK will provide 17 specialist firefighting vehicles to Ukraine, primarily sourced from the @RoyalAirForce and Defence Fire and Rescue.



Ukrainian military firefighters have been trained to use the vehicles at @RAF_Wittering this week.



Read more ➡️ https://t.co/OJD5dmOtNM pic.twitter.com/DHsueAOnyk