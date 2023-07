Голова МЗС Литви й прем’єрка Естонії взяли участь у Вільнюському "саміті NAFO"

У Вільнюсі в суботу розпочався "саміт NAFO" (North Atlantic Fella Organization) – неформальний захід віртуальної спільноти, що з початку повномасштабного вторгнення Росії протидіє російській дезінформації й пропаганді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відкритті "саміту NATO" виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який підкреслив, що "NAFO – це про сміх, але ви не просто прикол".

"Ваша спільнота – це приклад того, як творчі люди з потенціалом можуть об’єднуватись і висловлювати себе у демократичному суспільстві, що є силою нашої системи. І я не вважаю збігом те, що переможе та сторона, в якої найкращі меми", – підкреслив Ландсбергіс.

Зі спеціальним зверненням до учасників "саміту NAFO" звернулась і прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка висловила жаль через неможливість бути особисто присутньою у Вільнюсі й побажала "якнайбільш ґрунтовного" заходу.

"Ви – приклад того, як російську дезінформацію й "погані спроби" можна побороти гарним почуттям гумору, розумом та ентузіазмом", – зазначила Каллас, подякувавши NAFO за підтримку України, Естонії та всього Балтійського регіону.

