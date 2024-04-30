Латвія аносувала нову партію військової допомоги Україні з ППО та дронами

Латвія затвердила надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня у своєму Twitter (X).

"Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS (ймовірно, йдеться про NBS MANTIS – Ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України", – зазначила Сіліня.

Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. 1/2 Реклама: April 30, 2024

Вона додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня до Києва приїздила з візитом нова міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Під час нього анонсували надання великого генератора. Також очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".