Прем'єр Іспанії повернувся на роботу після звинувачень дружини в корупції

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес 30 квітня повернувся до виконання своїх повноважень після кількаденної перерви, яку оголосив після повідомлень про антикорупційне розслідування проти дружини Бегоньї Гомес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Санчес у вівторок провів перше засідання іспанського уряду після скандалу з розслідуванням щодо його дружини, який спалахнув наприкінці минулого тижня.

В інтерв'ю радіостанції Cadena Ser перед цим прем'єр Іспанії визнав, що останні дні для нього були важкими. Але він запевнив, що сповнений рішучості пропрацювати на посаді весь термін і навіть більше, "якщо цього захоче іспанський народ".

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Минулого тижня, нагадаємо, суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи Manos Limpias ("Чисті руки"), яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

У Manos Limpias визнали, що подали позов на основі недостатньої інформації, а прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Зрештою, 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що не буде йти у відставку завдяки мобілізації його прихильників.

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