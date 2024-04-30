Чорногорія, яка є членом НАТО, офіційно вшанувала пам'ять жертв операції НАТО в селі Муріно

Чорногорські офіційні особи 30 квітня вперше взяли участь у пам'ятних заходах до 25-річчя операції Північноатлантичного Альянсу в селі Муріно на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Президент Чорногорії Яков Мілатович та голова парламенту Андрія Мандич поклали вінки до пам’ятника загиблим у Муріно. Мілатович також звернувся до законодавців із проханням ухвалити закон про компенсацію родинам жертв.

Фото: Kancelarija za odnose s javnošću Predsjednika Crne Gore

Чорногорський прем'єр-міністр Мілойко Спаїч своєю чергою запевнив, що Чорногорія ніколи не забуде трагічно загиблих дочок і синів.

Реклама:

"Наш обов’язок – не робити різниці між жертвами, а проявляти однакове ставлення до всіх, тому що це єдиний шлях до справжньої громадянської держави, в якій ніким не нехтують", – зазначив він.

Село Муріно розташоване на річці Лім неподалік кордону з Косовом. Місцева дорога, що проходила через міст, вважалася одним з основних транзитних шляхів до Косова частин югославської армії, які були розташовані у Чорногорії.

У квітні 1999 року у місті влучили десять ракет. У результаті загинули шестеро людей, зокрема троє дітей віком від 10 до 13 років, ще вісім – отримали поранення.

Як повідомляла "ЄвроПравда", в березні високопосадовці Чорногорії – члена Альянсу – вперше відзначили День пам’яті жертв бомбардування НАТО у 25-ту річницю початку повітряної операції союзників.

Досі Чорногорія визнавала свою участь у війні у складі єдиної держави з Сербією як національну ганьбу, а бомбардування НАТО – як розплату. Тепер чорногорська позиція стала подібною до сербської.

Читайте також: Чорногорський розкол: як конфлікт у партії влади дає шанс "друзям РФ".