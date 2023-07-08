Глава МИД Литвы и премьер Эстонии приняли участие в Вильнюсском "саммите NAFO"

В Вильнюсе в субботу начался "саммит NAFO" (North Atlantic Fella Organization) – неформальное мероприятие виртуального сообщества, которое с начала полномасштабного вторжения России противодействует российской дезинформации и пропаганде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На открытии "саммита NATO" выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который подчеркнул, что "NAFO – это о смехе, но вы не просто прикол".

"Ваше сообщество – это пример того, как творческие люди с потенциалом могут объединяться и выражать себя в демократическом обществе, что является силой нашей системы. И я не считаю совпадением то, что победит та сторона, у которой лучшие мемы", – подчеркнул Ландсбергис.

Proud to open the NAFO Summit, a based gathering of fellas to raise money for Ukraine ❤️🇺🇦 This is the way! pic.twitter.com/T0gIkfdWPI — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 8, 2023

Со специальным обращением к участникам "саммита NAFO" обратилась и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая выразила сожаление из-за невозможности лично присутствовать в Вильнюсе и пожелала "как можно более основательного" мероприятия.

"Вы – пример того, как российскую дезинформацию и "плохие дубли" можно побороть хорошим чувством юмора, умом и энтузиазмом", – отметила Каллас, поблагодарив NAFO за поддержку Украины, Эстонии и всего Балтийского региона.

Greetings to #NAFOfellas at the first-ever #NAFOSummit in Vilnius.#NAFO is a living example of how to disarm Russian disinformation with humour, intelligence and enthusiasm. Behind every Fella is a real person who believes in #Ukraine’s victory.



Thank you for your service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr — Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2023

Участники "саммита NAFO" рассказывали об истории создания сообщества и его развитии, особенностях российской военной пропаганды и борьбе против нее, а также собирали средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Сцену мероприятия оформили с использованием шиба-ину – породы собак, которая стала неофициальным "лицом" NAFO, а также игрушечной акулой.

NAFO – это виртуальное сообщество, которое возникло после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года для помощи Вооруженным Силам и противодействия российской дезинформации. Участники NAFO – "друзяки" (fellas) преимущественно публикуют мемы, троллят официальных российских спикеров и шитпостят в пророссийские аккаунты в соцсетях.