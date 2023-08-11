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ЄС після ударів РФ по Запоріжжю: Воєнні злочини мають бути припинені

П'ятниця, 11 серпня 2023, 18:46

Європейський Союз вважає терором та воєнними злочинами останні ракетні удари Росії по Запоріжжю.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано зауважив, що Росія продовжує тероризувати цивільне населення в Україні. 

"Цього разу в Запоріжжі, навмисно обстрілюючи готелі, де розташовані дитячі літні табори. Ці воєнні злочини мають бути припинені. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – написав Стано у своєму Twitter.

Ввечері 10 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю, пошкодили об‘єкт цивільної інфраструктури – готель, щонайменше 1 людина загинула та 16 осіб були поранені. 

9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.

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