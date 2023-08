ЄС після ударів РФ по Запоріжжю: Воєнні злочини мають бути припинені

Європейський Союз вважає терором та воєнними злочинами останні ракетні удари Росії по Запоріжжю.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано зауважив, що Росія продовжує тероризувати цивільне населення в Україні.

"Цього разу в Запоріжжі, навмисно обстрілюючи готелі, де розташовані дитячі літні табори. Ці воєнні злочини мають бути припинені. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – написав Стано у своєму Twitter.

Ukraine: 🇷🇺 continues to terrorise civilian population; this time in Zaporizhzhia deliberately targeting hotels hosting children’s summer camps 🤦 These #warcrimes have to stop. All responsible will be held to account. #StandWithUkraine️