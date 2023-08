ЕС после ударов РФ по Запорожью: Военные преступления должны быть прекращены

Европейский Союз считает террором и военными преступлениями последние ракетны удары России по Запорожью.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что Россия продолжает терроризировать гражданское население в Украине.

"На этот раз в Запорожье, намеренно обстреливая гостиницы, где расположены детские летние лагеря. Эти военные преступления должны быть прекращены. Все виновные будут привлечены к ответственности", – написал Стано в своем Twitter.

Ukraine: 🇷🇺 continues to terrorise civilian population; this time in Zaporizhzhia deliberately targeting hotels hosting children’s summer camps 🤦 These #warcrimes have to stop. All responsible will be held to account. #StandWithUkraine️