Укр Рус Eng

ЕС после ударов РФ по Запорожью: Военные преступления должны быть прекращены

Пятница, 11 августа 2023, 18:46

Европейский Союз считает террором и военными преступлениями последние ракетны удары России по Запорожью.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что Россия продолжает терроризировать гражданское население в Украине. 

"На этот раз в Запорожье, намеренно обстреливая гостиницы, где расположены детские летние лагеря. Эти военные преступления должны быть прекращены. Все виновные будут привлечены к ответственности", – написал Стано в своем Twitter.

Вечером 10 августа российские войска ударили по Запорожью, повредили объект гражданской инфраструктуры – отель, по меньшей мере 1 человек погиб и 16 человек были ранены. 

9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По состоянию на утро 10 августа было известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Еврокомиссия