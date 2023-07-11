В Альянсі пояснили, хто перевірятиме критерії для запрошення України до членства

У рішенні Вільнюського саміту НАТО, що ухвалене лідерами Альянсу у вівторок, немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання.

Про це йдеться у рішення Північноатлантичної ради, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Рішення саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Після стандартних фраз про те, що Альянс "підтримує право України обирати власні механізми безпеки", а також запевнення про те, що Україна стане членом НАТО, як вирішив саміт 2008 року у Бухаресті, Альянс повідомив, що відсьогодні змінює "Бухарестську формулу".

"Ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності виконання Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ", – йдеться в ухваленому комюніке.

Водночас необхідні для вступу реформи мають продовжуватися, а інструментом їхнього визначення й контролю замість ПДЧ стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

"Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми", – каже документ.

Рішення Альянсу не уточнює жодних деталей щодо обсягу реформ. Наразі РНП є об’ємним документом, що передбачає велику кількість системних змін, розрахованих на роки, однак зміст РН постійно оновлюється. Невідомо, чи буде змінений підхід до формування цього документа. Раніше Генсек НАТО відмовився називати умови, які Альянс висуває до України.

Наразі в рішенні підкреслюється, що лише у разі завершення РНП Україна отримає запрошення до НАТО. "Ми зможемо надіслати Україні запрошення на вступ до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, саміт НАТО визнав прогрес Києва у боротьбі з корупцією.