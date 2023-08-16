Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР

Державний департамент США повідомив, що Росія налаштована на нарощування співпраці з КНДР у військовій сфері.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, КНДР продовжує надавати військову підтримку РФ у її агресивній війні проти України.

Крім того, міністр оборони РФ Сергєй Шойгу їздив до Північної Кореї, щоб переконати Пхеньян продавати більше озброєння.

"Я також зазначу, що наша інформація вказує на те, що Росія прагне збільшити такого роду військову співпрацю з КНДР", – підкреслив Патель.

Він додав, що будь-яка співпраця у сфері безпеки або торгівля зброєю між Північною Кореєю і Росією порушуватиме низку резолюцій Радбезу ООН.

Раніше у Держдепі заявляли, що США не будуть вагатись у запровадженні санкцій проти Північної Кореї за постачання зброї РФ.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.