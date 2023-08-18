В Угорщині відкрився завод Rheinmetall, де вироблятимуть найсучасніші БМП

У місті Залаегерсег на заході Угорщини в п’ятницю офіційно відкрився завод німецького збройового концерну Rheinmetall.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву компанії.

Завод Rheinmetall, який концерн називає "найсучаснішим підприємством із виробництва бронетехніки в Європі", в майбутньому випускатиме бойову машину піхоти Lynx – "найсучаснішу у світі БМП".

Завод охоплює 33 гектари площі й містить сучасний дослідницький центр. Він уже задіює "сотні" працівників, а протягом наступних кількох років планується створити ще 350 нових робочих місць, кажуть у Rheinmetall.

Today #Rheinmetall officially opened its new plant in #Zalaegerszeg (#Hungary) 🇭🇺 .



It was an honour to welcome @PM_ViktorOrban and @SzBobrovinczky to this milestone. pic.twitter.com/uLQubt3Vhf — Rheinmetall (@RheinmetallAG) August 18, 2023

У межах домовленості з концерном Угорщина отримає 209 Lynx KF41 у семи варіантах, а також 18 машин бойового забезпечення й 38 військових вантажівок.

Гендиректор концерну Армін Паппергер, присутній на церемонії відкриття заводу, назвав його "свідченням наших тісних зв'язків з урядом та збройними силами Угорщини, яка є партнером ЄС та членом НАТО".

The new plant marks a major #milestone for #Rheinmetall and underscores the Group’s commitment to #Hungary. In future, this cutting-edge facility will produce the #Lynx #infantry fighting vehicle, the world’s most advanced IFV. pic.twitter.com/JaksED4Kjz — Rheinmetall (@RheinmetallAG) August 18, 2023

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який також був у Залаегерсегу, додатково оголосив про підписання угоди з ізраїльською компанією Uvision про створення спільного підприємства в Угорщині для виробництва бойових дронів.

"Смаки можуть відрізнятися, але якби я почув, що країна виробляє й розвиває військові технології у співпраці з німцями та ізраїльтянами, я б двічі подумав, перш ніж зв'язуватися з нею, і це хороша новина для всіх угорців", – цитує Орбана місцеве видання Telex.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.