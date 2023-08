В Угорщині відкрився завод Rheinmetall, де вироблятимуть найсучасніші БМП

У місті Залаегерсег на заході Угорщини в п’ятницю офіційно відкрився завод німецького збройового концерну Rheinmetall.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву компанії.

Завод Rheinmetall, який концерн називає "найсучаснішим підприємством із виробництва бронетехніки в Європі", в майбутньому випускатиме бойову машину піхоти Lynx – "найсучаснішу у світі БМП".

Завод охоплює 33 гектари площі й містить сучасний дослідницький центр. Він уже задіює "сотні" працівників, а протягом наступних кількох років планується створити ще 350 нових робочих місць, кажуть у Rheinmetall.

Today #Rheinmetall officially opened its new plant in #Zalaegerszeg ( #Hungary ) 🇭🇺 . It was an honour to welcome @PM_ViktorOrban and @SzBobrovinczky to this milestone. pic.twitter.com/uLQubt3Vhf

У межах домовленості з концерном Угорщина отримає 209 Lynx KF41 у семи варіантах, а також 18 машин бойового забезпечення й 38 військових вантажівок.

Гендиректор концерну Армін Паппергер, присутній на церемонії відкриття заводу, назвав його "свідченням наших тісних зв'язків з урядом та збройними силами Угорщини, яка є партнером ЄС та членом НАТО".

The new plant marks a major #milestone for #Rheinmetall and underscores the Group’s commitment to #Hungary. In future, this cutting-edge facility will produce the #Lynx #infantry fighting vehicle, the world’s most advanced IFV. pic.twitter.com/JaksED4Kjz