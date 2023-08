В Венгрии открылся завод Rheinmetall, где будут производить самые современные БМП

В городе Залаэгерсег на западе Венгрии в пятницу официально открылся завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании.

Завод Rheinmetall, который концерн называет "самым современным предприятием по производству бронетехники в Европе", в будущем будет выпускать боевую машину пехоты Lynx – "самую современную в мире БМП".

Завод занимает 33 гектара площади и содержит современный исследовательский центр. Он уже задействует "сотни" работников, а в течение следующих нескольких лет планируется создать еще 350 новых рабочих мест, говорят в Rheinmetall.

Today #Rheinmetall officially opened its new plant in #Zalaegerszeg ( #Hungary ) 🇭🇺 . It was an honour to welcome @PM_ViktorOrban and @SzBobrovinczky to this milestone. pic.twitter.com/uLQubt3Vhf

В рамках договоренности с концерном Венгрия получит 209 Lynx KF41 в семи вариантах, а также 18 машин боевого обеспечения и 38 военных грузовиков.

Гендиректор концерна Армин Паппергер, присутствовавший на церемонии открытия завода, назвал его "свидетельством наших тесных связей с правительством и вооруженными силами Венгрии, которая является партнером ЕС и членом НАТО".

The new plant marks a major #milestone for #Rheinmetall and underscores the Group’s commitment to #Hungary. In future, this cutting-edge facility will produce the #Lynx #infantry fighting vehicle, the world’s most advanced IFV. pic.twitter.com/JaksED4Kjz