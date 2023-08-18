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В Венгрии открылся завод Rheinmetall, где будут производить самые современные БМП

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Пятница, 18 августа 2023, 20:40

В городе Залаэгерсег на западе Венгрии в пятницу официально открылся завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании.

Завод Rheinmetall, который концерн называет "самым современным предприятием по производству бронетехники в Европе", в будущем будет выпускать боевую машину пехоты Lynx – "самую современную в мире БМП".

Завод занимает 33 гектара площади и содержит современный исследовательский центр. Он уже задействует "сотни" работников, а в течение следующих нескольких лет планируется создать еще 350 новых рабочих мест, говорят в Rheinmetall.

В рамках договоренности с концерном Венгрия получит 209 Lynx KF41 в семи вариантах, а также 18 машин боевого обеспечения и 38 военных грузовиков.

Гендиректор концерна Армин Паппергер, присутствовавший на церемонии открытия завода, назвал его "свидетельством наших тесных связей с правительством и вооруженными силами Венгрии, которая является партнером ЕС и членом НАТО".

Венгерский премьер Виктор Орбан, который также был в Залаегерсеге, дополнительно объявил о подписании соглашения с израильской компанией Uvision о создании совместного предприятия в Венгрии для производства боевых дронов.

"Вкусы могут отличаться, но если бы я услышал, что страна производит и развивает военные технологии в сотрудничестве с немцами и израильтянами, я бы дважды подумал, прежде чем связываться с ней, и это хорошая новость для всех венгров", – цитирует Орбана местное издание Telex.

В Rheinmetall сообщили, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

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