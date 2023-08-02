У Пентагоні прокоментували інцидент з білоруськими гелікоптерами на кордоні з Польщею

У Пентагоні прокоментував інцидент, який стався напередодні, коли два білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір Польщі.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи інцидент з білоруськими гелікоптерами, Райдер підкреслив, що США незмінно віддані захисту безпеки країн НАТО.

"Ми і надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр НАТО залишався в безпеці", – зазначив він.

Більш детально говорити про інцидент представник Пентагону відмовився, додавши, що положення сил НАТО після цього жодним чином не змінилось.

Напередодні увечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило його виявлення радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.