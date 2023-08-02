В Пентагоне прокомментировали инцидент с белорусскими вертолетами на границе с Польшей

В Пентагоне прокомментировал инцидент, который произошел накануне, когда два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

Комментируя инцидент с белорусскими вертолетами, Райдер подчеркнул, что США неизменно привержены защите безопасности стран НАТО.

"Мы и в дальнейшем будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный сантиметр территории Альянса оставался в безопасности", – отметил он.

Более подробно говорить об инциденте представитель Пентагона отказался, добавив, что положение сил НАТО после этого никоим образом не изменилось.

Накануне вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.