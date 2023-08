Головний дипломат ЄС про останні атаки Росії: загроза для продовольчої безпеки

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив останні ракетні удари РФ проти України, частиною яких стала портова інфраструктура.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Високий представник ЄС констатував, що Росія продовжує завдавати повітряних ударів по Києву, а також українських портах в Одесі і на Дунаї.

Russia continues its air attacks on Kyiv, Odesa and on Ukrainian Danube ports.



These targeted attacks on Ukrainian grain infrastructure aggravate global food insecurity, putting millions of the most vulnerable at risk.#StandWithUkraine #FoodisNotAWeapon