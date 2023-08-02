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Головний дипломат ЄС про останні атаки Росії: загроза для продовольчої безпеки

Середа, 2 серпня 2023, 18:18

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив останні ракетні удари РФ проти України, частиною яких стала портова інфраструктура.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Високий представник ЄС констатував, що Росія продовжує завдавати повітряних ударів по Києву, а також українських портах в Одесі і на Дунаї. 

"Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру посилюють загрози для продовольчої безпеки у світі і створюють ризики для мільйонів найменш захищених людей", – наголосив Боррель. 

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників на південь Одещини в ніч на 2 серпня пошкоджень зазнали портова, промислова інфраструктура регіону та елеватор.

У Мінінфраструктури заявили, що пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.

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Війна з РФ Боррель Зернова криза